Бишкек, , 16:39 — REGNUM В Киргизии не воюют с прошлым, а уважают его, поскольку оно было хорошим. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на открытии международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в республике сегодня, 13 июня.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что в Киргизии за годы независимости не снесли ни одного памятника Ленину, а в конце марта нынешнего года даже отметили 100-летие Всесоюзной пионерской организации.

«У нас все говорят на русском языке, наши дети до сих пор объясняются в любви на языке Пушкина и Лермонтова», — подытожил глава правительства Киргизии.

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