Краснодар, , 16:38 — REGNUM Как сообщает издание «РИА Новости», 22-летний российский нападающий «Тюмени» Данил Карпов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

ФК «Краснодар»

«Да, «Краснодар» действительно проявляет интерес к Карпову. Переговоры уже завершились. Интересовались ли им другие клубы? Раньше к Карпову также присматривался «Рубин», — заявил президент «Тюмени» Александр Попов.

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2 2021/22 Данил Карпов принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 21-м забитым мячом и 10-ю результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость Карпова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.