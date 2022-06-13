Берлин, 13 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Многие беженцы с Украины, ранее прибывшие на территорию Германии, покидают страну. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в ходе организованной газетой Bild дискуссии.

МЗС України Андрей Мельник

Посол Украины считает, что властям Германии стоит задуматься о причинах отъезда из страны украинских переселенцев.

«Многие украинцы уезжают (из Германии) уже давно», — отметил он.

По его словам, в Германию сейчас меньше приезжает беженцев с Украины, чем покидают эту страну. При этом Мельник не стал приводить каких-либо статистических данных.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что отказ Берлина от поставок вооруженным силам Украины танков Leopard-1 и БМП Marder является «позором».