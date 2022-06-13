Казань, 13 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. 13 июня было объявлено, что 29-летний хорватский универсальный защитник Силвие Бегич воспользовался опцией расторжения контракта с казанским «Рубином». Футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

В прошедшем сезоне Силвие Бегич, выступая за «Рубин» и самарские «Крылья Советов» на правах аренды, принял участие в 23-х матчах за оба клуба во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Силвие Бегич выступает с «Рубин» с 1 июля 2019 года после перехода из «Оренбурга» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.