Екатеринбург, 13 июня 2022, 16:20 — REGNUM В Свердловской области проводится проверка по факту гибели рыбы в реке Исеть. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Поводом для этого стали публикации в СМИ. Якобы ЧП случилось из-за сброса горячей воды, осуществлённого поблизости от пешеходного моста по ул. Кондратьева в Екатеринбурге.
На место выехал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов. К проверке привлекут сотрудников областного минэкологии для установления причины сброса. По результатам проверки в случае наличия оснований ведомство примет меры.