Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM В Свердловской области проводится проверка по факту гибели рыбы в реке Исеть. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Птицы на берегу Исети Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поводом для этого стали публикации в СМИ. Якобы ЧП случилось из-за сброса горячей воды, осуществлённого поблизости от пешеходного моста по ул. Кондратьева в Екатеринбурге.

На место выехал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов. К проверке привлекут сотрудников областного минэкологии для установления причины сброса. По результатам проверки в случае наличия оснований ведомство примет меры.