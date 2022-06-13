Екатеринбург, 13 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится проверка по факту гибели рыбы в реке Исеть. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Птицы на Исети

Поводом для этого стали публикации в СМИ. Якобы ЧП случилось из-за сброса горячей воды, осуществлённого поблизости от пешеходного моста по ул. Кондратьева в Екатеринбурге.

На место выехал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов. К проверке привлекут сотрудников областного минэкологии для установления причины сброса. По результатам проверки в случае наличия оснований ведомство примет меры.