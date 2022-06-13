Стамбул, Турция, 13 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В число 10 ведущих экономик мира может войти Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 13 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 39-м съезде Ассамблеи экспортеров Турции в Стамбуле.

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

«По итогам года объем поставок турецкой продукции за рубеж превысит $250 млрд, — подчеркнул он. — Мы полны решимости вывести Турцию в число 10 ведущих экономик мира».

По его мнению, в один из центров мирового экспорта уверенно «превращается» Турция.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня турецкий лидер Эрдоган на встрече с молодежью в городе Ван на востоке Турции сообщил, что он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.