Оксана Переможенко, 13 июня 2022, 17:40 — REGNUM Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обозначил потребности киевского режима в вооружении. Об этом 13 июня он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов», — написал он.
Требование украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram.
«Чтобы мирных обстреливать!..» — написала Nata_S.
«Попрошайки безродные», — отреагировал Е. А.
«Они просто хотят разоружить Запад», — иронизирует Алексей.
«А подводные лодки что, больше не нужны?» — с сарказмом поинтересовался Сергей Т.
«Там ещё должны быть губозакатники на липучках», — шутит Y_Shch.
«А людей почему не просят?» — недоумевает Julia.
«И импортных украинцев еще…» — добавил О. К.
«Странно, что самолеты не попросил. Вместе с летчиками», — отметил Ilya H.
«И 200 тысяч военных НАТО, чтобы они за них воевали», — с сарказмом добавил Anatoliy L.
«И боевых динозавров… миллион… 100 500 миллиардов», — иронизирует Hermes.
«Скорее нужно сказать: «А харя не треснет?!» — написала Юлия.
«Да у Европы столько всего еле наберётся…» — написал Евгений Ш.
«Забыл в список солдат добавить…» — отреагировала Надежда С.
«А чего ленд-лиз? Сломался?» — поинтересовалась Светлана.
«Дайте мне таблеток от жадности — и побольше, побольше…» — смеется Victoria M.
«А спинку не почесать?» — шутит Андрей.
«И 20 000 тыс. поваров. Это обязательно! Для дальнейшей сдачи в плен», — с сарказмом добавил «Рекс22».
«И грощей, грощей (денег. — О. П.) побольше», — с юмором пишет Andrey.
«Демилитаризация Европы идёт полным ходом», — отреагировал Алексей.
«Заказчики появились, а товара нет», — пошутила Katrina D., указывая на то, что оружие с Украины перепродается.
«Так попрошайка с опытом уже. Аппетиты с каждым запросом возрастают», — с сарказмом добавила Ylia G.
«А еще миллион солдат, подводные лодки и авианосцы», — шутит «Слеза либерала».
«И пару губозакаточных машин. Но больших, крепких», — смеется Basil_B.
«И новую армию. Эта кончилась», — написала Inna M.
«Продавать уже нечего?» — поинтересовалась Кира.
«И побыстрее, пожалуйста! Оружейные контрабандисты по всему миру ждут исполнения своих контрактов!» — добавил Михаил.
«Очень удобная позиция в Киеве. Если Киев проигрывает, то виноват ни разу не он, а Запад — не поставляет оружие, а если поставляет, то плохое, старое и мало. А Киев с его коррупцией, разворовыванием этого самого оружия и прочими вороватыми «ништяками» ни разу не виноват», — подытожил 15 955.