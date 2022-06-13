Москва, 13 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 13 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

confused_me Самолет

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще два отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил журналистам, что начало недели в Москве будет жарким, ожидаются кратковременные дожди и много солнца.