13 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 21:40 — REGNUM Москва отметила День России праздничными мероприятиями. Город был украшен флагами и цветами триколора. В парках, скверах и на центральных площадях прошли праздничные концерты, развлекательные мероприятия, лекции, экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых.

День России на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM День России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музыкальный концерт состоялся на Красной площади, где была установлена сцена, а также на сцене ВДНХ. На ВДНХ в праздничные дни проходит фестиваль путешествий «Подорожник», который покажет гостям и жителям столицы гид по просторам нашей необъятной Родины, рассказывая о ее уникальной природе и культурных достопримечательностях разных городов и регионов.

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность людей в Москве на праздничных мероприятиях, центральных улицах и в метрополитене. Также к поддержанию правопорядка привлечены представители Росгвардии, народных дружин и частных охранных организаций.

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник закончился ярким разноцветным салютом на площадке ВДНХ в 22 часа. Салют на Красной площади в этом году был незапланирован.

Праздничный салют Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздничный салют Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Праздничный салют Наталья Стрельцова © ИА REGNUM