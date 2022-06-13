Вашингтон, 13 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Инженеры миссии Lucy по изучению троянских астероидов Юпитера не смогли добиться полного решения проблемы с солнечной батареей на космическом аппарате. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Spacegid.com Пояс астероидов

Миссия Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по изучению троянских астероидов Юпитера была запущена в октябре 2021 года. Вскоре после запуска в NASA сообщили, что одна из двух солнечных батарей, установленных на космическом аппарате, не смогла полностью раскрыться.

В течение нескольких месяцев инженеры пытались решить эту проблему. Они пришли к выводу, что проблема связана со стропой, которая использовалась для раскрытия солнечной батареи и потеряла натяжение в процессе развёртывания.

В мае 2022 года специалистам удалось добиться существенного прогресса. В результате солнечные батареи начали вырабатывать более 90% от плановой мощности.

«Вероятно, нам удастся выполнить миссию, даже если мы не сможем полностью зафиксировать солнечную панель», — заявил научный руководитель проекта Lucy Хэл Левисон.

Космический аппарат Lucy совершит несколько гравитационных манёвров в течение следующих лет. Планируется, что до 2033 года миссия изучит шесть астероидов которые обращаются вокруг Солнца за 60° до и после Юпитера.