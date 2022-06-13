Донецк, 13 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:31 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку еще 20 ракет из БМ-21 «Град».