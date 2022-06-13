Кишинёв, 13 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, который в данный момент находится под домашним арестом, сообщил, что его супруге Галине была выручена повестка в прокуратуру. Он написал об этом 13 июня в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как ее остановили на улице», — отметил он в своем сообщении.

Также Додон назвал это факт беспрецедентным случаем в истории Молдавии, когда действующий президент страны Майя Санду, как он считает, из желания отомстить атакует его супругу, детей, мать и других родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Кишиневе прошла акция в поддержку молдавско-российской дружбы, в ходе которой несколько десятков человек прошли маршем по центральной улице.