Брюссель, 13 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не ожидал от Турции жесткой позиции, когда обещал Финляндии и Швеции быстрое вступление в члены НАТО. Об этом 13 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете Financial Times.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton Йенс Столтенберг

Как указал Столтенберг, обеспокоенность турецких властей в вопросах борьбы с терроризмом не является каким-то новым явлением.

«Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание… Озабоченность Турции в контексте борьбы с терроризмом легитимна, поскольку никто из союзников по НАТО не пострадал от терактов сильнее, чем Турция», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что республика готова становиться членом только исключительно вместе со Швецией.