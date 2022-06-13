Москва, , 15:38 — REGNUM На сервисах онлайн-объявлений в России наблюдается резкий рост числа предложений по продаже игровых приставок PlayStation и Xbox. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте».

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

В начале марта американская корпорация Microsoft и японская компания Sony приостановили деятельность в России на фоне антироссийских санкций недружественных стран. Это привело к тому, что пользователи из России лишились возможности легальной покупки видеоигр для приставок от этих компаний.

Количество объявлений о продаже игровых консолей на российских онлайн-сервисах с марта 2022 года выросло в среднем на 40%. В частности, число объявлений о продаже PlayStation 4 Pro выросло на 70%, PlayStation 4 — на 25%, а PlayStation 5 — на 5%.

При этом на сервисах объявлений выросла и средняя цена на подержанные консоли. Цены на приставки PlayStation 5 выросли в полтора раза, для консолей от Mircosoft Xbox Series S и Series X рост составил 8,5% и 22% соответственно.

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