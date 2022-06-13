Москва, , 15:30 — REGNUM Видеозапись разведывательного полета российского вертолета Ми-8 и огонь группы его огневой поддержки по обнаруженной разведывательно-диверсионной группе киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 13 июня Минобороны России.

МИ-8 Vitaly V. Kuzmin

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российская группа огневой поддержки загружается в вертолет Ми-8, который затем ведет визуальную разведку, в ходе которой российские военные ведут огонь из стрелкового оружия по обнаруженным украинским нацистам.

Также уточняется, что в ходе проведения визуальной разведки экипаж вертолета выявил вражескую разведывательно-диверсионную группу, по которой открыли огонь российские военные из группы огневой поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что крупную партию поставленного для киевских боевиков вооружения стран Запада, а также пункт дислокации иностранных наемников были уничтожены российскими высокоточными ракетами в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.