Москва, 13 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Один из участников легендарного штурма дворца Тадж-Бек, который более известен как дворец Амина, Александр Плюснин умер в возрасте 72 лет. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Совета Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Абрамов Андрей Дворец Амина после штурма

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сослуживцы покойного вспоминают его как одного из лучших среди них бойцов, чья психологическая и физическая подготовка вызывала у них восхищение.

Отметим, именно Плюснин 27 декабря 1979 года ликвидировал во время боя с охраной дворца на втором этаже здания афганского диктатора Хафизуллу Амина, который погиб от осколка гранаты, брошенной советским бойцом.