13 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что успехи Вооруженных сил России в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины «разочаровывают».

Мирослава Романенко, , 15:55 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины «разочаровывают». Об этом 13 июня он рассказал в интервью для Foreign Policy.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам политика, последние события на Украине продемонстрировали, что у Киева очень мало шансов «нанести поражение» России.

«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — отметил он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот уже и прибалты начали о чём-то догадываться. Им надо начинать о своей шкуре волноваться», — с сарказмом прокомментировал заявление министра автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Литве приготовиться», — шутит один из участников обсуждения.

«Политикам Запада нужно последовать примеру китайских политиков и хорошенько изучить историю России. И не ту, что они сами себе придумали, а ту, что реальность», — порекомендовала Natalia.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

«Да все всё прекрасно понимают! Это больше походило на совместный заговор Запада, который внушал Украине, что она способна на победу. Специально их вводили в заблуждение, подталкивая к военным действиям и подкидывая ещё больше оружия. Но для чего? Они что, тоже хотят смерти Украины?» — недоумевает один из комментирующих.

«Но пока ещё не сообразил, что с Россией лучше дружить», — иронизирует Максим Н.

«Конечно, разочарован — следующие на очереди именно они!» — смеется Sergey.

«Россия может тебя не просто разочаровать из-за своих успехов, но и готова повергнуть в полный шок своей победой, в полное уныние — своими тарифами на ЖКХ, в полный ужас — устойчивостью экономики в условиях 10 000 санкций и т.д.», — с юмором добавил Cherbourg.

«Ничего, зима быстро *опы к лавкам приморозит. Вот будет разочарование. И ведь не жалко», — иронизирует Виктор В.

«Литовцы, молитесь, чтобы до вас не дошли, тяфкайте тише», — отметил Igor.

«Нужно идти вперёд и не обращать внимания на мнение «экспертов», а то любят они глаза замыливать», — добавила Marshmallow.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны России

«Доходит однако, хоть и медленно», — смеется Lu O.

«Придется [Литве] восстанавливать [советские] памятники», — с сарказмом отреагировала Эльвира.

«МИД Литвы только проснулся», — шутит Андрей Б.

«Разочарование у вас будет впереди!» — с сарказмом подытожил Денис Е.