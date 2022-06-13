Мирослава Романенко, 13 июня 2022, 15:55 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины «разочаровывают». Об этом 13 июня он рассказал в интервью для Foreign Policy.

Операция Z
Операция Z
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам политика, последние события на Украине продемонстрировали, что у Киева очень мало шансов «нанести поражение» России.

«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — отметил он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот уже и прибалты начали о чём-то догадываться. Им надо начинать о своей шкуре волноваться», — с сарказмом прокомментировал заявление министра автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Литве приготовиться», — шутит один из участников обсуждения.

«Политикам Запада нужно последовать примеру китайских политиков и хорошенько изучить историю России. И не ту, что они сами себе придумали, а ту, что реальность», — порекомендовала Natalia.

Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис
European People's Party

«Да все всё прекрасно понимают! Это больше походило на совместный заговор Запада, который внушал Украине, что она способна на победу. Специально их вводили в заблуждение, подталкивая к военным действиям и подкидывая ещё больше оружия. Но для чего? Они что, тоже хотят смерти Украины?» — недоумевает один из комментирующих.

«Но пока ещё не сообразил, что с Россией лучше дружить», — иронизирует Максим Н.

«Конечно, разочарован — следующие на очереди именно они!» — смеется Sergey.

«Россия может тебя не просто разочаровать из-за своих успехов, но и готова повергнуть в полный шок своей победой, в полное уныние — своими тарифами на ЖКХ, в полный ужас — устойчивостью экономики в условиях 10 000 санкций и т.д.», — с юмором добавил Cherbourg.

«Ничего, зима быстро *опы к лавкам приморозит. Вот будет разочарование. И ведь не жалко», — иронизирует Виктор В.

«Литовцы, молитесь, чтобы до вас не дошли, тяфкайте тише», — отметил Igor.

«Нужно идти вперёд и не обращать внимания на мнение «экспертов», а то любят они глаза замыливать», — добавила Marshmallow.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
(с) Министерство обороны России

«Доходит однако, хоть и медленно», — смеется Lu O.

«Придется [Литве] восстанавливать [советские] памятники», — с сарказмом отреагировала Эльвира.

«МИД Литвы только проснулся», — шутит Андрей Б.

«Разочарование у вас будет впереди!» — с сарказмом подытожил Денис Е.