Москва, 13 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Российская атомная и космическая промышленность обладает очень высоким уровнем технологического суверенитета, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов 13 июня в интервью РБК.

Goverment.ru Юрий Борисов

Борисов подтвердил, что российская атомная промышленность практически не пострадала от экономических санкций Запада.

«Росатом — уникальная отрасль, которая способна всё необходимое производить внутри. В этом её особенность», — заявил заместитель председателя правительства.

Он объяснил, что советская и российская атомная промышленность всегда была среди мировых лидеров в этой отрасли. Колоссальный научный, технологический и производственный задел позволил отрасли наиболее безболезненно перенести экономические санкции.

Также Борисов отметил успехи российской космической отрасли в сфере технологического суверенитета. Он объяснил, что работа по унификации решений для космической отрасли ведётся с 2014 года, когда Роскосмосу перестали поставлять импортную элементную базу. Унифицированные решения позволили снизить зависимость от импорта.

«Роскосмос имеет в этом плане определённого рода успехи. Может быть, больше и лучше, чем другие отрасли», — подытожил Борисов.