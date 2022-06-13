Ханой, , 14:46 — REGNUM Расположенный во Вьетнаме крупнейший завод по сборке смартфонов южнокорейской компании Samsung переходит на трёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщает ETNews.

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Завод во Вьетнаме является крупнейшей производственной базой Samsung по сборке смартфонов. На этом предприятии собирается около 60% от общего объёма выпуска смартфонов южнокорейской компании.

В июне компания сообщила поставщикам о переводе сборочных линий на четырёхдневную или трёхдневную рабочую неделю. Вслед за этим объёмы производства снизили и крупнейшие поставщики комплектующих для смартфонов Samsung.

Отмечается, что далее компании также снизит объёмы производства на других заводах. Вторые и третьи по объёму выпускаемых смартфонов Samsung заводы расположены в Индии и Бразилии.

Компания Samsung планировала произвести в 2022 году 334 млн смартфонов. В мае руководство компании пересмотрело планы, снизив объёмы производство до 270 млн устройств.

Сокращение объёмов производства объясняется последствиями антироссийских санкций и ответных мер правительства России. Также на планы Samsung повлияли проблемы с устройствами серии Galaxy S22.