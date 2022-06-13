Донецк, , 14:35 — REGNUM В результате обстрела киевскими боевиками Будённовского района Донецка получили ранения 13 человек. Об этом 13 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«В результате обстрела Будённовского района пострадали 13 человек», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, мэр Донецка уточнил, что также при этом были повреждены несколько жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики выпустили по Донецку еще 20 ракет из БМ-21 «Град».