Париж, , 14:25 — REGNUM Программу модернизации вооружений французской армии на период с 2019 по 2025 год поручил пересмотреть министру вооруженных сил страны Себастьену Лекорню из-за конфликта на Украине президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер заявил об этом 13 июня в ходе своего выступления на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory 2022 в Париже.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста», — сказал он.

Также Макрон добавил, что, по его мнению, на сегодня Франция вступила в «период военной экономики», к чему ей нужно приспособиться на длительный период времени и отметил, что из-за этого нужно пересмотреть затраты страны на оборону.

Кроме того, французский лидер указал, что на территории Европы в данный момент ведется конфликт высокой интенсивности и из-за этого, как считает Макрон, нужно усилить европейский военно-промышленный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не нужно унижать России, чтобы не потерять возможность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, раскритиковала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.