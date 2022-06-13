13 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что украинское командование отправляет на передовую необученных солдат, которые там погибают.

Оксана Переможенко, , 14:41 — REGNUM Украинское командование отправляет на передовую необученных солдат, которые там погибают. Об этом, как сообщается в британском журнале The Economist, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Василий Перов. Сцена у могилы (фрагмент). 1859

По информации издания, украинские солдаты, возвратившиеся из зоны боевых действий, жалуются на беспорядочные приказы командования, а также на нехватку боеприпасов. Также отмечается, что для замены погибших бойцов украинское руководство отправляет в зону боевых действий неподготовленных молодых солдат из добровольческих подразделений. По словам украинского министра обороны, когда украинские солдаты оказываются на передовой, они погибают.

«Мир должен знать об этом», — добавил украинский министр.

Заявление главы оборонного ведомства Украины обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутил тот факт, что министр признался в том, что украинских военных фактически отправляют на убой.

«Украина заигралась», — отреагировал Larry King.

«Самому надо было пойти и детей своих отправить», — возмутилась Irina C.

«Пусть чиновники идут на войну и не только…» — призвала Татьяна.

«Суд неизбежен над такими Резниковыми», — считает Denis K.

«Это как надо ненавидеть своих же людей, он же их посылает на верную смерть, и чего ради? Чтобы легче надо было клянчить у Запада оружие? Мда… правительство Украины действительно ненавидит свой народ», — отреагировала «Берёзка Стройная».

«Какие же они скоты. И Зеленский — первый», — не выдержала Ирина.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников (сс) Администрация президента Украины

«Зеленский и вся его шайка целенаправленно истребляют украинский народ. Уже женщин будут призывать на убой», — отметила Olga.

«Ему-то что?! Он же не своих детей отправляет!» — добавил «АТС».

«До последнего украинца. Как и планировалось», — с сарказмом написал Thurman M.

«Поэтому дайте ещё оружия и денег», — прокомментировал Антон.

«Пусть мир знает что? Что украинцы принесены в жертву? Ради чего? Идиот…» — возмутилась Надежда К.

«А то мир не знает об этом — бритты сказали до последнего украинца», — отреагировала Elena.

«Мир должен об этом знать! А ещё мир должен знать о том, что на фронте нет ни одного депутата, чиновника, олигарха, нет их детей, родственников. Они все далеко, там, где нет военных действий, да и Украины там нет. А ещё мир должен знать о том, сколько денег вы уже наворовали на этой войне, сколько убили собственных граждан и сколько лжи и постановочных кадров показываете вы всему миру!» — пишет Евгений.

«Резников одной рукой подписывает их отправку, а другой слёзы утирает?» — недоумевает V. K.

Кадрый боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ © Министерство обороны России

«Вообще своей ответственности не видят», — добавила Лиля.

«Вот так Зеленский защищает свой капитал и капитал Байдена — ценой жизни своей нации. Всех мужчин и женщин детородного возраста на передовую, чтоб никто в живых не остался. Нет человека — нет проблем. Зато остаётся их капитал», — отреагировала Лариса.

«Самые главные преступники — это руководители бывшей Украины…» — добавил Сергей Петрович Д.

«Если вы хотите, чтобы молодые парни не гибли, то не отправляйте их на убой. Мир должен знать, что вы отправляете на передовую необученных юнцов, вам их не жаль!» — подытожила Надежда.