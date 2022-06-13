Москва, , 14:13 — REGNUM Кинотеатры в регионах России начали сокращать часы работы и закрывать некоторые залы из-за падения выручки. Об этом сообщили бизнес-омбудсмены из нескольких регионов 13 июня агентству ТАСС.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров рассказал, что выручка кинотеатров в регионе за первые пять месяцев 2022 года упала на 60% в сравнении с показателями предыдущего года. Падение выручки объясняется снижением посещаемости на фоне отсутствия фильмов ряда американских студий.

В Нижегородской области в апреле и мае зафиксировали сокращение проката на 70%. Бизнес-омбудсмен в регионе Павел Солодкий рассказал, что владельцы кинотеатров начали сокращать время работы залов, открывая их только по выходным и праздничным дням.

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, к середине апреля в России закрылась треть кинотеатров и кинозалов. Эксперты прогнозируют, что российские кинопрокачтики в 2022 году сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей.