Донецк, , 14:12 — REGNUM Украинские боевики выпутили по Донецку еще 20 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:03 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из «Градов».

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