Ереван, , 14:10 — REGNUM В ходе матча моложёных сборных по футболу Армении и Украины в рамках квалификации молодежного чемпионата Европы 2023 года, который проходил в Ереване вечером 12 июня, один из болельщиков скандировал: «Россия! Россия!» и это попало в прямую трансляцию встречи.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментатор игры высказался в пользу осуждения действий болельщика, при этом сборная Украины обыграла молодежную команду Армении со счетом 0:2.

Отметим, молодежная сборная Украины в ходе группового этапа отбора заняла второе место и будет играть в стыковом матче для того, чтобы попасть на молодежный чемпионат Европы 2023 года. Сборная Армении заняла последнее, десятое место, выиграв только один матч.