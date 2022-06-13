13 июня 2022 | Время чтения меньше минуты

Наталья Стрельцова, , 14:36 — REGNUM 12 июня у Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Герои труда и лауреаты государственных премий 2021 года.

Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юрий Башмет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В церемонии приняли участие герои труда и и лауреаты государственных премий 2021 года Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кадеты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония подъёма флага сопровождалась композицией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона. После завершения торжественной церемонии участники мероприятия посетили Музей Победы и возложили цветы к Вечному огню.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В церемонии приняли участие Герои труда и и лауреаты государственных премий 2021 года Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Волонтёры Победы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов к Вечному огню Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цветы у Вечного огня Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов к Вечному огню Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Государственный флаг России на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM