Наталья Стрельцова,
13 июня 2022, 14:36 — REGNUM 12 июня у Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Герои труда и лауреаты государственных премий 2021 года.
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий Башмет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В церемонии приняли участие герои труда и и лауреаты государственных премий 2021 года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кадеты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония подъёма флага сопровождалась композицией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона. После завершения торжественной церемонии участники мероприятия посетили Музей Победы и возложили цветы к Вечному огню.
Вечный огонь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В церемонии приняли участие Герои труда и и лауреаты государственных премий 2021 года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волонтёры Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Вечному огню
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветы у Вечного огня
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Вечному огню
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония поднятия государственного флага на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Государственный флаг России на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юнармейцы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM