Донецк, 13 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Поврежденный в результате боев со стороны ВСУ монастырь Святогорская лавра в Святогорске (ДНР) будет восстановлен. Об этом 13 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Dnronline.su Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

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«Для нас Святогорская лавра — это символ православия. Наша задача будет восстановить Святогорскую лавру. Те разрушения, которые есть, будут устранены. Святогорская лавра должна стать еще лучше», — отметил он.

4 июня Минобороны России сообщило, что ВС подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.