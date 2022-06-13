Брюссель, , 14:01 — REGNUM Словакии необходимы гарантии предоставления значительной экономической помощи Европейским союзом, чтобы она смогла отказаться от поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Об этом 13 июня заявила словацкий посол в ЕС Петра Варгова в интервью британской газете Financial Times.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Нам необходимы некоторые гарантии из бюджета ЕС, что мы не будем оставлены одни лишь с нашим государственным финансированием», — сказала она.

Также Варгова уточнила, что Еврокомиссия заверила словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера, что готова пересмотреть порядок распределения средств через Фонд восстановления европейской экономики, который был создан в период пандемии COVID-19, для облегчения доступа к нем стран Восточной Европы, которые в большей степени зависят от энергоносителей из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США могут столкнуться с остановкой атомных реакторов, если Россия прекратит поставки обогащённого урана.