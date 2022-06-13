Донецк, , 13:56 — REGNUM Число погибших и пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Донецке выросло. Об этом 13 июня сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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«Число жертв возросло до 7 человек: трое погибли и четверо получили ранения», — отмечается в сообщении.

ВСУ атаковали Буденовский район Донецка, выпустив снаряды в направлении Майского рынка. Ранее сообщалось, что жертвами стали женщина и ребенок.