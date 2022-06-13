Вашингтон, 13 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не нужно унижать России, чтобы не потерять возможность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, раскритиковала 13 июня бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью France Culture, отрывок из которого приводит Le Point.

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«Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. (президент России Владимир) Путин уже давно нарушил красную линию», — сказала она.

Также Хиллари Клинтон добавила, что, по ее утверждению, российский лидер «считает себя Петром Великим», который в течение 20 лет якобы вел «бесконечную войну против Швеции, стран Прибалтики, Скандинавии и стран Севера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что, по ее мнению, на данный момент еще преждевременно говорить о переговорах России и Украины.