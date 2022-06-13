Херсон, Украина, , 13:42 — REGNUM Автобус с музыкальной группой «Земляне», возвращавшейся с концерта ко Дню России в Херсоне, попал в ДТП, передает 13 июня «Подъем».

По данным солиста Андрея Храмова, водитель автобуса, вероятно, уснул за рулем. В салоне находились всего порядка 20 человек, в том числе участники группы «СПБ». В результате аварии пострадавших нет.

«Мы буквально пролетели дорогу, пролетели сквозь трассу и чуть на столб не налетели, а люди, естественно, неслись по этой трассе. Слава богу, фура… притормозила», — отметил Храмов.