Москва, 13 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Для запуска массового серийного производства отечественных летательных аппаратов в количестве, необходимом для обеспечения всех нужд отрасли, потребуется от трёх до пяти лет, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов 13 июня в интервью РБК.

Zsno.ru МС-21

Борисов рассказал, что за эти годы российские предприятия нарастят производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214. Также к этой линейке должны быть добавлены дальнемагистральные самолёты Ил-96.

Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса отметил интенсивность работ по импортозамещению среднемагистральных самолётов МС-21. К 2024 году должны быть выпущены первые модели с отечественными двигателями ПД-14. В 2023 году также планируется выпуск самолётов Spuerjet New без импортных деталей.

После начала специальной военной операции на Украине правительства стран Запада запретили продажу России самолётов и запчастей к ним. Также за границей были заморожены импортные лайнеры российских компаний.