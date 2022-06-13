Киев, , 13:37 — REGNUM Страны Запада готовятся к решению украинского вопроса с помощью капитуляции, заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Йенс Столтенберг

Он написал в Telegram-канале о том, что «сегодня Запад готовит капитуляцию», потому что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, «на какие территориальные уступки она готова пойти».

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир…», — заявлял ранее Столтенберг. При этом он подчеркнул, что военные НАТО не участвуют в конфликте, так как в альянсе не хотят эскалации боевых действий за пределами Украины.