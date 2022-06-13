Краснодар, , 13:33 — REGNUM Мужчина, который обвиняется в убийстве пятилетнего мальчика, арестован в Краснодаре. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Арест Maxpixel.freegreatpicture.com

Отмечается, что по указанию главы следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова возбужденное в отношении 28-летнего местного жителя, которому в настоящее время предъявлено обвинение в убийстве малолетнего пасынка (п. «в» ч.2 ст.105 УКРФ), уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел.

«Сегодня по ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет РФ обнародовал видеозапись с камеры наблюдения в подъезде, на которой запечатлено, как отчим выносит из многоэтажки в сумке тело убитого пятилетнего мальчика в Краснодарском крае