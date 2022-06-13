Донецк, , 13:27 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н. п Орловка — г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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