Донецк, 13 июня 2022, 13:27 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н. п Орловка — г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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