Краснодар, , 13:20 — REGNUM Видеозапись с камеры наблюдения в подъезде, на которой запечатлено, как отчим выносит из многоэтажки в сумке тело убитого пятилетнего мальчика в Краснодарском крае, обнародовал Следственный комитет РФ.

Эмблема СК РФ

На выложенных в интернет кадрах видно, как мужчина с большой клетчатой сумкой быстро выходит из подъезда.

При этом 11 июня семья мальчика заявила, что он пропал вечером 10 июня, когда якобы отдыхал у реки с матерью, отчимом и сестрами, а затем отошел от взрослых, чтобы покормить кошку и не вернулся. После этого тело ребенка обнаружили в районе Пашковского переката, и следователи установили, что историю о пропаже ребенка выдумали его мать и отчим. По их данным, ребенок погиб еще 8 июня в результате избиения отчимом и потом семья решила скрыть следы убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребенка в Краснодарском крае.