Заречный, Свердловская область, 13 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Свердловской области проводится проверка по факту травмирования троих детей при пожаре в городе Заречном. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Проверку ведёт Белоярская межрайонная прокуратура. Пострадали две девочки и мальчик. Они находились в квартире вместе со своей матерью.

Установлено, что семья не состояла ранее на профилактическом учёте. Причина пожара выясняется. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 12 июня.