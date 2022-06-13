Калуга, 13 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 11 ковид-пациентов, сообщает корреспондентИА REGNUMсо ссылкой на информацию федерального штаба от 13 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 16 человек. Днём ранее, 12 июня, в регионе были зарегистрированы 29 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 278 человек, 102 269 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.