Донецк, , 13:17 — REGNUM ВСУ обстреляли Озеряновку и Горловку в ДНР. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Озеряновка: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️12:55 — н.п. Нелеповка — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Куйбышевский район Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Горловку и Куйбышевский район Донецка