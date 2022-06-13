Симферополь, 13 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Двоих детей унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе Крыма, возбуждено уголовное дело. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба прокуратуры республики. К поискам 4-летнего мальчика и 5-летней девочки подключены сотрудники МЧС, МВД, отряда «Крым-Спас».

82.mchs.gov.ru В Крыму

12 июня на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения в обеденное время поступило сообщение о том, что в результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 г.р. и 2017 г.р., находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море.

В настоящее время оперативные службы проводятся поисковые мероприятия.

По факту исчезновением детей организована проверка. В пресс-службе крымского управления СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).