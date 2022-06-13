Донецк, 13 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В подвергшемся обстрелу со стороны киевских боевиков здании Донецкого горводоканала разливали питьевую воду, часть из которой направлялась российским военным на передовую в Мариуполь и в другие места. Об этом 13 июня рассказал один из местных жителей.

Обстрел

По словам мужчины, видеозапись слов которого приводит телеграм-канал Readovka, в 2014 году здание Донецкого горводоканала также обстреливалось киевскими боевиками.

При этом он уточнил, что тогда ВСУ вели обстрел снарядами меньшего калибра, а теперь делают это снарядами калибра 155 мм из американских гаубиц M777, которые летят почти без звука и «слышен только шелест», и добавил, что в общей сложности по зданию было выпущено семь снарядов.

«В этом здании разливали питьевую воду, обработанную серебром, отсюда на передовые в Мариуполь отправляли машины с водой», — сказал местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женщина и ребенок погибли при обстреле городского рынка в Донецке со стороны ВСУ.