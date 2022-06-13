Донецк, , 13:03 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Куйбышевский район Донецка. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:33 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 снаряда калибра 122 мм; ️12:50 — н.п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 8 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее женщина и ребенок погибли при обстреле городского рынка в Донецке со стороны ВСУ.

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