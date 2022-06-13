Шарлык, Оренбургская область, , 13:02 — REGNUM В Шарлыке Оренбургской области местная жительница взяла кредит и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

По данным следствия, 42-летней женщине позвонила неизвестная «сотрудница банка» и заявила о том, что на неё повесили кредит в размере 100 тыс. рублей. Мошенники убедили её взять кредит на такую же сумму и перевести деньги на четыре абонентских номера.

Через непродолжительное время гражданка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Полицейские в очередной раз призывают население не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись по телефону.