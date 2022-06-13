Москва, , 12:59 — REGNUM Российские беспилотники «Альтиус» способны нести полезную нагрузку в виде противокорабельных ракет дальностью поражения до 300 км, промышленность проведет работы по совместимости БПЛА с такими ракетами. Об этом 13 июня сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

«Боевая эффективность этого беспилотника (Akinci) определяется скорее не техпараметрами самого БПЛА, а полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь идет о противокорабельной ракете дальностью 300 км», — сказал он в интервью РБК.

«Подобные авиационные средства поражения у нас есть. Их нужно «поженить» с БПЛА. По своей грузоподъемности, по возможностям современные БПЛА «Иноходец», «Альтиус» позволяют брать такую полезную нагрузку и работать. Они находятся на финальной стадии, выводятся на серийное производство, с небольшим отставанием, конечно, мы эту брешь закроем», — добавил он.

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