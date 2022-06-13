Минск, 13 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии необходимо усиливать традиционные для него функции и также вводить в нее какие-то другие функции. Об этом 13 июня заявил белорусский президент Александра Лукашенко в ходе обсуждения вопросов совершенствования работы и развития КГБ республики, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, из-за усложнившейся в мире ситуации роль спецслужб для деятельности того или иного государства все более возрастает, и жители Белоруссии уже «увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности» республики.

«В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции. Усиливать, может быть, существующие», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что он имеет ввиду контрразведку, защиту конституционного строя, антитеррористическую деятельность и т.д., что, по его словам, является «хлебом» для такого типа спецслужб любой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении главе Российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России, отметил, что РФ уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях.