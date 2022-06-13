Москва, , 12:50 — REGNUM Российская армия на сегодняшний день имеет практически все типы беспилотников (БПЛА) военного назначения. Об этом 13 июня сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

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«Думаю, что мы с опозданием занялись внедрением беспилотных средств — это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому — мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств», — отметил он в интервью РБК.

По его словам, российская военная техника во время спецоперации на Украине «показывает себя неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие, Мы слышим в ежедневных репортажах Минобороны РФ».