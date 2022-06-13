Москва, , 12:46 — REGNUM Рейтинги российских онлайн-кинотеатров в мае 2022 года возглавили голливудский боевик «Наёмник», отечественные комедии «Хочу замуж» и «Родители строго режима», а также военная картина «Лето 1941 года». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Онлайн-кинотеатры Matthew Keys

Боевик «Наёмник» режиссёра Тарика Салеха с Крисом Пайном в главной роли стал самым популярным фильмом в мае в онлайн-кинотеатре Okko. В сервисах Wink и «Кинопоиск» картина заняла третье и пятое место соответственно.

Мелодрама «Хочу замуж» Сони Карпуниной возглавила чарт онлайн-кинотеатра Start и заняла высокие позиции на площадках IVI и Okko. Хорошие показатели также продемонстрировала комедия «Родители строгого режима» Никиты Владимирова.

Военная драма «Лето 1941 года» по биографии писателя Ади Шарипова стала самым популярным фильмом в кинотеатре Wink. Среди других популярных российских новинок чёрная комедия «Оторви и выбрось» и фантастический триллер «Обратимая реальность».