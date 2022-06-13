13 июня 2022 | Время чтения 7 мин

Японцы предупреждают: «Мир и Запад еще почувствуют последствия санкций в тех проблемах, с которыми они столкнутся в обеспечении нефтью, зерном и удобрениями!»

Анатолий Кошкин, , 13:40 — REGNUM Ответные меры российского правительства на бездумные «санкции» невесть что возомнившего о себе и о своей якобы неуязвимой стране японского премьера Ф. Кисиды бумерангом возвращаются Стране восходящего солнца и ее народу. Конечно, Токио может со временем возместить потери от поставок российских нефти, газа и угля, но гораздо сложнее будет покрыть издержки от сокращения или прекращения вовсе вылова рыбы и морепродуктов в российских водах. Об этом уже с большой тревогой заговорили в Японии, особенно на северном острове Хоккайдо, где от расторжения ущербного для нашей страны Соглашении о рыболовстве 1998 года пострадают тысячи японских рыбаков и их семей.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В качестве «ответки» за «адские санкции» Токио японцы рассматривают и ограничения поставок из России древесины, импорт которой являлся важным сегментом торговли с нашей страной еще с советских времен. Причем эти ограничения были введены не только российской, но и японской стороной.

Согласно результатам опроса, проведенного информационным агентством «Киодо цусин», ограничения поставок оказывают серьезное влияние на деревообрабатывающую промышленность страны: 88,3 процента компаний, занимающихся деревянным строительством, и 83,6 процента оптовых торговцев древесиной и бамбуком сообщили о трудностях с получением необходимых им запасов. Как признает «Киодо», эти цифры являются прямым следствием санкций, введённых Японией для запрета импорта некоторых российских пиломатериалов. К тому же Россия приостановила экспорт некоторых изделий из дерева. В японском санкционном списке значатся три позиции: шпон, щепа и круглый лес, но по нему Россия ввела запрет еще раньше. Единственное отличие между российскими и японскими санкциями в том, что Россия ввела их со сроком действия до конца 2022 года, а Япония — бессрочно.

Опрос также показал, что 91,3 процента фирм, занимающихся деревянным строительством, пострадали от резкого роста закупочных расходов. И ответственность за это несет японское правительство во главе с Кисидой.

Газета «Хоккайдо симбун» назвала статью на тему дефицита древесины в Японии «Лесной шок от эмбарго на российскую древесину бьет по рынку недвижимости в Японии». Отмечается, что резкое падение импорта российской древесины Японией разрушает рынок жилья на Хоккайдо. На острове растет беспокойство по поводу обеспечения стабильных поставок древесных строительных материалов, необходимых в традиционном в стране деревянном строительстве жилья. Ожидается, что дальнейшее повышение цен на жилье в связи с сокращением поставок импортной древесины будет неизбежным. В строительном бизнесе широко распространяются панические настроения.

Дома в Хакодате, о. Хоккайдо (сс) 663highland

Газета приводит примеры создавшейся неблагоприятной для бизнеса древесины ситуации. Компания Sato Lumber Industry в хоккайдском городе Хокуто продает импортные древесные строительные материалы строителям домов на острове Хоккайдо и за его пределами. Сейчас источником импорта в основном является Финляндия, но закупочная цена на ее древесину подскочила в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом до пандемии коронавируса, и ситуация становится всё напряженнее: рост импортных цен приходится «конвертировать» в цены отпускные. Дороговизна стройматериалов растет.

Президент компании Хисаюки Сато сетует: «А тут еще военная спецоперация нашего очень важного поставщика России и санкции нашего правительства против нее. Это может привести только к еще большему росту цен в строительной отрасли. Вдобавок ко всему возросли опасения, что даже при таких высоких ценах стабильные поставки нам древесины могут не сохраниться».

Дефицит древесины и резкий рост ее стоимости неизбежно сказываются на цене индивидуальных жилых домов. Строительная индустрия на Хоккайдо находится в очень сложной ситуации из-за резкого роста цен. Об этом «Хоккайдо симбун» поведали представители компании Tosho Construction из города Нанаэ, занимающейся строительством домов на юге Хоккайдо. Еще прошлой осенью компания была вынуждена поднять отпускную цену за минимальную стандартную единицу типового индивидуального жилого дома на 8000–10 000 долларов. «Правда, в то время существовало мнение, что с весны этого года цены на древесину начнут падать. А теперь лесоторговцы в один голос говорят, что дальше они будут только расти, как утверждают в компании. Насколько же придется увеличивать стоимость домов?» — задается вопросом автор статьи Наноко Сибагаки.

Чтобы уложиться в бюджет заказчика, строители идут на различные ухищрения. Так, они вынуждено уменьшают площадь дома и осуществляют стандартизацию части ванных комнат так, чтобы использовать там древесину по минимуму. Каори Сакамото, управляющий директор компании, говорит: «Наши клиенты постоянно спрашивают меня, когда следует заказывать строительство, чтобы снизить свои затраты на жилье. Но предсказать, когда цены на древесину стабилизируются, совершенно невозможно».

Деревянные дома Матия (сс) 松岡明芳

Рассказывается в статье и о том, что из-за роста стоимости материалов и в связи с уменьшением числа заказов начались серьезные задержки с началом строительства жилья. Количество начатых новостроек в городах Хакодатэ и Хокуто с января по март этого года, по данным финансового управления Хоккайдо, составило 286, что на 10,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ожидать изменений к лучшему в перспективе не приходится. Тосики Игараси, руководитель филиала финансового управления Хоккайдо в городе Хакодатэ, заявил на пресс-конференции 26 мая: «Мы ожидаем, что в связи с резким подорожанием древесных строительных материалов произойдет существенное отставание в темпах нового строительства в городе». В словах чиновника сквозит беспокойство, что рынок жилья в Хакодатэ серьезно «сожмется» в связи с тем, что многие жители города сейчас воздерживаются от приобретения жилья из-за его дороговизны.

Таковы реалии японской жизни, осложненной «санкциями Кисиды» только в одном секторе экономики страны. Если же сложить потери от контрсанкций в ответ на японские рестрикции в энергетике, рыболовстве, торговле древесиной и пр., то цена для простых японцев оказывается довольно высокой. Не исключено, что это скажется и на результатах предстоящих в июле парламентских выборов в верхнюю палату советников. Ибо настрой избирателей в отношении политики правительства становится всё более критичным. Конечно, кардинального изменения политического ландшафта страны не произойдет. Но правящая в Японии Либерально-демократическая партия во главе с Кисидой может недосчитаться голосов тех японцев, которые критикуют нынешний кабинет за явно избыточную и несбалансированную «санкционную политику» в отношении важной в политическом, торгово-экономическом отношении, а также с точки зрения обеспечения безопасности соседней страны.

Фумио Кисида во время переговоров с Джо Байденом Канцелярия премьер-министра Японии

Ниже приведем критические отклики японцев на политику «санкций» кабинета Кисиды с сайта Yahoo News Japan:

Kaz: «Ну и каковы результаты наших санкций против России?

А как вы думали? Слепо следовать за США и странами Запада в наложении экономических санкций на Россию и ожидать, что она не даст нам отпор?

Западные страны, которые возглавили санкции против России, должны были сначала подумать об их побочных эффектах для себя самих. А то не годится так: как только санкции обернулись против тех, кто их принимал, так сразу и сдаваться. Не беспокойтесь, мир и Запад еще почувствуют последствия санкций в тех проблемах, с которыми они столкнутся в обеспечении нефтью, зерном и удобрениями! А разве США и Европа не ожидали, что санкции окажут такое негативное влияние на них же самих?»

Diy: «Что-то я не понимаю такой логики. Разве не глупо вводить в отношении другой стороны экономические санкции и в то же время как ни в чем не бывало требовать от нее выполнения действующего рыбного соглашения? Ответные меры того, против кого введены санкции, вполне естественны. Что, даже до этого мысль у правительства Японии не дошла?»

Ghe: «А я вот что скажу: этот Зеленский натворил много лишнего. Всего этого не произошло бы, если бы он не провоцировал президента Путина. И Япония никогда не должна простить украинскому народу того, что он сделал такого человека своим президентом. Я хочу, чтобы украинцы наконец-то поняли: нынешняя катастрофа на Украине — это их личное дело, и безоговорочно капитулировали».

st5: «Япония сама затеяла эту свару с санкциями, так что и ответ получает естественный. Нам ничего не остается, кроме как смириться с ним».

Lil: «Вот что приносит односторонняя ориентация только на Америку!»