Донецк, 13 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:22 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка снаряды калибра 155 мм.